رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: پایداری هوا موجب افزایش غلظت آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان به ویژه تبریز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد امیدفر با بیان اینکه تا روز جمعه جوی به نسبت پایدار در استان حاکم است افزود: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهوارهای، در این بازه زمانی از کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان کاسته میشود.
وی اظهار کرد: تمام گروههای سنی به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی در این مدت از تردد غیرضروری در فضای آزاد به ویژه مناطق آلوده شهرهای صنعتی و پرجمعیت و انجام فعالیتهای ورزشی خودداری کنند.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: امروز گذر امواج کم دامنه تراز میانی جو بارش پراکنده باران و برف در نواحی جنوبی استان از جمله شهرهای مراغه و بناب شده است.
امیدفر ادامه داد: از روز جمعه موج ناپایداری از استان عبور میکند که موجب بارش پراکنده باران در نواحی گرمسیر و بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی استان میشود و فعالیت این سامانه به طور متناوب تا اواسط هفته آینده ادامه مییابد.
وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با دمای منفی ۹ درجه و خداآفرین با دمای مثبت ۱۴ درجه سانتیگراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.
امیدفر افزود: در این بازه زمانی دمای تبریز در سردترین زمان به منفی سه درجه و در گرمترین زمان به هشت درجه سانتیگراد بالای صفر رسید و دمای فعلی این شهر منفی یک درجه است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش یافته است.
بر اساس اعلام مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۸۹ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.