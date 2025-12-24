به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: این بنای تاریخی پس از ساماندهی و فراهم سازی زیرساخت‌های لازم، بصورت یک مجموعه تاریخی ـ فرهنگی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

عباس رئیسی افزود: در این مجموعه تاریخی غرفه صنایع دستی، صبحانه خوری و کافه موزه راه اندازی شده است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه حمام گله‌داری در تاریخ و معماری بندرعباس گفت: این حمام یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی شهر است که علاوه بر ارزش‌های معماری، بازتاب دهنده بخشی از سبک زندگی، روابط اجتماعی و فرهنگ عمومی مردم جنوب ایران در دوره‌های گذشته به شمار می‌رود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان افزود: بازگشایی این بنا با رویکرد فرهنگی، فرصتی را برای آشنایی نسل امروز با میراث ناملموس و سنت‌های بومی منطقه فراهم می‌کند.

رئیسی گفت: در این مجموعه تلاش شده با حفظ اصالت بنا، زمینه بازدید عمومی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی استان فراهم شود.

وی افزود: بازگشایی حمام گله‌داری نقش مهمی در رونق گردشگری فرهنگی، افزایش حضور گردشگران در بافت تاریخی شهر و ایجاد پویایی اجتماعی و اقتصادی در این محدوده می‌شود.