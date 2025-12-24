به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیأت بدمینتون استان همدان با اشاره به خروج از رکود و کسب آمادگی کامل سالن، بر لزوم حمایت بیشتر از جمله واگذاری سالن اختصاصی برای توسعه پایدار این رشته تأکید کرد.

رضا ابرارخرم گفت: حمایت از استعدادیابی، قهرمان‌پروری و حضور موفق ورزشکاران همدانی در رقابت‌های کشوری ضروری است.

او افزود: با این حمایت‌ها، استان همدان پس از حدود ۱۱ سال و از آخرین میزبانی در سال ۱۳۹۳، بار دیگر موفق به میزبانی مسابقات رنکینگ کشوری شده است.

رئیس هیأت بدمینتون همدان با بیان اینکه این رقابت‌ها از نوع رنکینگ سطح سه بزرگسالان کشور است که در آن بازیکنان دارای رنکینگ ۳۳ تا ۲۵۰ کشور امکان حضور دارند گفت: استقبال از این مسابقات بسیار خوب بوده و جدول نهایی با ۱۲۸ بازیکن در بخش انفرادی و ۶۴ تیم در بخش دوبل تکمیل خواهد شد.

ابرارخرم افزود: استان‌های تهران، لرستان، گیلان، گلستان، یزد و همدان در این رقابت‌ها حضور دارند.

او تاکید کرد: هم‌اکنون رتبه استان همدان در رده‌بندی کشوری نوزدهم است، اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده در حوزه استعدادیابی، افزایش میزبانی مسابقات، برگزاری اردو‌ها و توسعه زیرساخت‌ها، هدف‌گذاری ما رسیدن به جایگاه تک‌رقمی در سال‌های آینده است.

مسابقات رنکینگ بزرگسالان سطح ۳ آقایان کشور، دوم تا پنجم دی‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی همدان برگزار خواهد شد.