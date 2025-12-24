پخش زنده
محسن پاک نژاد وزیر نفت با اعلام اینکه در هفته ابتدایی اجرای طرح جدید بنزین میزان مصرف ۹ میلیون لیتر کاهش یافته است، گفت: البته برای نتیجهگیری در این خصوص باید منتظر آثار بلندمدت آن باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاکنژاد وزیر نفت در حاشیه نشست هیئت دولت در خصوص تأثیر اجرای طرح جدید بنزین بر مقدار مصرف این فرآورده نفتی اظهار کرد: بر اساس مقایسهای که همکاران ما انجام دادند در بازه زمانی یکم تا بیستویکم آذر که هنوز این آییننامه اجرایی نشده بود، عملاً استفاده از کارت شخصی برای سوختگیری حدود ۱۷ درصد از کارت جایگاه کمتر بود که مقدار قابل ملاحظهای به حساب میآید.
وی با بیان اینکه از زمان اجرای این آییننامه تا هفته منتهی به سیام آذر، میزان استفاده از کارت جایگاه برای سوختگیری در مجموع بهطور روزانه ۲۴ میلیون لیتر کاهش یافته است، افزود: از این میزان، حدود ۱۵ میلیون لیتر به استفاده از کارتهای شخصی منتقل شده و حدود ۹ میلیون لیتر نیز کاهش واقعی مصرف بنزین را نشان میدهد.
وزیر نفت بیان کرد: به هر حال اجرای این آییننامه در همین فاصله زمانی کوتاه سپریشده، این تأثیرات را داشته است، اما به لحاظ مبنای آماری، مقایسه کوتاهمدت شاید محمل مناسبی برای جمعبندی در این خصوص نباشد و باید آثار بلندمدت را در نظر گرفت.
تازهترین وضع پرونده مصادره ساختمان صندوق بازنشستگی در لندن
پاکنژاد درباره حکم مصادره ساختمان صندوق بازنشستگی در لندن گفت: خوشبختانه با پیگیریهای حقوقی همکاران در حوزههای مختلف ازجمله معاونت حقوقی ریاستجمهوری، همکاران امور حقوقی وزارت نفت و سایر بخشها، فرجامخواهی مورد تأیید قرار گرفت و این موضوع به تأیید محاکم انگلیس رسید و مقرر شد حکم بدوی مورد بازنگری قرار بگیرد و پرونده دوباره بررسی شود.
وی در خصوص تولید گاز در پارس جنوبی اظهار کرد: شرایط تولید گاز در این منطقه بسیار خوب است و به رکورد تزریق گاز به شبکه سراسری کشور رسیدهایم، یعنی بالاترین عدد در سالهای گذشته هستیم و از این بابت شرایط مناسبی داریم.
جبران محدودیت نیروگاهها با سوخت مایع
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره مقدار تحویل گاز به نیروگاهها افزود: ما کماکان گاز را به نیروگاهها تحویل میدهیم، اما بر اساس اولویتبندی انجامشده و با توجه به برودت هوا و کاهش دما، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء افزایش مییابد و این افزایش مصرف بهطور طبیعی سبب میشود محدودیتهایی برای سایر بخشهای مصرف، ازجمله نیروگاهها و صنایع با اولویتبندی اعمال شود.
پاکنژاد ادامه داد: بخشی از محدودیتهای اعمالشده به نیروگاهها با استفاده از سوخت مایع جبران میشود. خوشبختانه امسال در سوخت مایع شرایط مناسبتری داریم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا امسال با قطعی گاز مواجه خواهیم شد یا خیر، تصریح کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته، انشاءالله خیر، قطعی نخواهیم داشت.
وی درباره انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی اظهار کرد: آییننامه اجرایی این موضوع در نشستهای گذشته دولت به تصویب رسیده است و سازوکار انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی، در قالب مکانیسم «سوئیچ» تعریف شده و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با کمک وزارت نفت آن را دنبال می کنند و در ماههای آتی اجرایی میشود.
بررسی افزایش قیمت سوخت در کارگروه تخصصی
وزیر نفت درباره اینکه آیا بازهم افزایش قیمت بنزین داریم، تصریح کرد: در آییننامه مصوب دولت برای موضوع افزایش قیمت سوخت، کارگروهی پیشبینی شده است که این کارگروه باید متناسب با شرایط مختلف بررسیهای لازم را انجام دهد و اگر به جمعبندی برسد، ممکن است افزایش قیمت اعمال شود و اگر به جمعبندی نرسد، این اقدام انجام نخواهد شد، بنابراین ممکن است در کوتاهمدت افزایش قیمت سوخت به طور خاص بنزین رخ ندهد؛ نتیجه نهایی پس از بررسی کارگروه اعلام میشود.
وزیر نفت تصریح کرد: فرمول قیمت نفت دارای دو مولفه است که بخشی شاخص های بین المللی است که این شاخص بستگی به شرایط بازار و به پویایی بازار نفت برمیگردد.
پاک نژاد تصریح کرد: در واقع قیمت نفت متناسب با شرایط تنظیم میشود و طبیعتا فراز و فرود خواهد داشت.
تخفیفهای نفتی روند کاهشی داشته است
پاکنژاد در پاسخ به اینکه گفته میشود بازار نفت ایران در شرق آسیا ممکن است بهدلیل اعمال تحریمها علیه روسیه تحت تأثیر قرار بگیرد و همین موضوع بر درآمد نفتی پیشبینیشده برای سال آینده ثأثیرگذار بوده است، گفت: بنده در خصوص سازوکار فروش نفت و قیمت آن، هیچ وقت اظهارنظر نمیکنم. در این خصوص که روسیه قصد دارد جای ما را در بازار بگیرد از آن دست اطلاعاتی است که اجازه بدهید به آن مراجعه نشود، اما مبانی برآورد قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده بر اساس ترند و روند قیمتها و بررسیهای کارشناسی بازار بوده و انشاءالله به واقعیت نزدیک خواهد بود. اعداد و ارقام دقیق این پیشبینی پس از نهاییسازی اعلام میشود.
وی در خصوص مؤلفههای اثرگذار بر قیمت نفت در بودجه سالانه توضیح داد: فرمول قیمت نفت در بودجه دو بخش و مؤلفه دارد. یک بخش مربوط به شاخصهای بینالمللی هستند که تغییرات آن به پویا بودن شرایط بازار برمیگردد و در مقطع فعلی نیز بهای جهانی نفت مقداری کاهش یافته است که طبیعتاً خارج از کنترل ما قرار دارد. بخشهایی از این تغییرات هم به سازوکار تفاوت حق بیمه (Premium differential) مربوط میشود که متناسب با شرایط تنظیم شده است و طبیعتاً فراز و فرود خواهد داشت.
وزیر نفت تأکید کرد: بر اساس آماری که همکاران ما در بخش فروش ارائه دادند، تخفیفهایی که در فروش نفت اعمال شده از شهریور پارسال تا مهر امسال، روند کاملاً کاهشی داشته و مقدار تخفیفها کمتر شده است.
هیچ تعللی در توسعه میدان آزادگان وجود ندارد
پاکنژاد در پاسخ به پرسشی پیرامون انتشار گزارش دیوان محاسبات در مورد عدم واریز کامل مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به حساب خزانه گفت: دیوان محاسبات بهعنوان یک دستگاه نظارتی طبیعتاً این حق قانونی را دارد که به این موضوع ورود کند و عملکردهای حوزههای مختلف را متناسب با ظرفیتهای قانونی که وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد. همکاران ما نیز در حال بررسی و جمعبندی این موضوع هستند تا اگر ایراد یا ابهامی در این فرآیند وجود دارد، تبیین و شفافسازی کنیم و پاسخ لازم را ارائه بدهیم.
وی در پاسخ به علت تعلل در برداشت از میدان نفتی آزادگان با اشاره به اینکه این تعلل به سالیان گذشته برمیگردد، یعنی سالهاست به دنبال این بودیم که فرآیند توسعه میدان یکپارچه آزادگان تسریع شود و تفکیک آزادگان جنوبی و شمالی را عملاً کنار گذاشتیم و بهعنوان یک میدان یکپارچه به آن نگاه میکنیم، افزود: در رابطه با میدان آزادگان، سازوکاری مشخص تعریف و قراردادی هم امضا شده است. این قرارداد توسط صاحبان سهامی که در شرکت توسعهدهنده هستند و با کمک صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه کشور در حال بررسی قرار دارد و انشاءالله بهزودی نهایی میشود.
وزیر نفت با بیان اینکه با نهایی شدن این قرارداد، فرآیند توسعه میدان آزادگان تسریع میشود، تأکید کرد: همکاران ما هیچ وقت در ارتباط با میدان آزادگان تعلل نکردند و بهرغم اینکه این قراردادها نهایی نشده با استفاده از ظرفیتهای قانون همچون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، توسعه و حفاری در این میدان ادامه داشته و تأسیسات سطحالارضی گسترش یافته و اکنون بالغ بر ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار بشکه نفت در روز از این میدان تولید داریم. انشاءالله بعد از نهایی شدن فرآیند قراردادی که توضیح دادم، روند توسعه این میدان تسریع خواهد شد و در زمانبندیهای تعریفشده پروژهای به اعداد بالاتری در تولید نفت از میدان آزادگان دست خواهیم یافت.
وجود محمولههای نفت روی آب بهمعنای مشکل در فروش آن نیست
پاکنژاد در پاسخ به اینکه برخی رسانههای غربی همچون بلومبرگ مدعی شدهاند ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران در دریا سرگردان است و این موضوع هزینه استخراج و فروش نفت را افزایش میدهد، بیان کرد: در خصوص این ادعا که گفته میشود ما نفت روی آب داریم، به هر حال کشتی باید نفت را حمل کند و معنای آن نیست که نتوانستهایم آن را بفروشیم. به هر حال کشتی از منطقه خلیج فارس بارگیری میکند و به مقاصدی میرود و ممکن است از مقاصد میانی به مقاصد نهایی برود و طبیعتاً در تمام این مدت روی آب قرار دارد.
وی افزود: همچنین در جریان فروش نفت، اقدامهای عملیاتی در حوزههای مختلف در دریا انجام میشود. در تمام این فاصلهها، این نفت روی آب قرار دارد و در واقع در حال طی کردن عملیات فروش است و از این بابت مشکلی نداریم.
وزیر نفت در پاسخ به اینکه گفته میشود شرکتهای کوچک و متوسط مقیاس چینی بهدلیل فرارسیدن تعطیلات این کشور نتوانستند در این مقطع زمانی خرید نفت را انجام بدهند، گفت: هنوز با این مشکل مواجه نشدیم، البته طبیعتاً ما تعطیلات در بخشهای مختلف چین را پیشرو داریم که برای این مقطع نیز برنامهریزیهای لازم انجام میشود، چون به هر حال در آنجا هم ساختار دریافت نفت خام توسط پاالایشگاهها بهویژه پالایشگاههای خصوصی تعطیل نمیشود و فروش نفت در این ایام نیز سازوکار خاص خودش را دارد.
استقبال مردم از سامانه خوداظهاری مالکان چند خودرو
پاکنژاد در پاسخ به پرسشی درباره افرادی که چند خودرو دارند، گفت: سامانهای (سامانه خوداظهاری مالکان چند خودرو) طراحی شده که تاکنون تعداد زیادی، بالغ بر حدود ۴۵۰ هزار نفر، به این سامانه مراجعه کردهاند و بهصورت داوطلبانه از میان یک، دو یا سه خودرویی که در اختیار دارند، یک خودرو را برای دریافت سهمیه معرفی کردهاند که این فرآیند ادامه دارد و در خصوص اینکه بخواهند خودرویی را به نام اعضای خانواده ثبت کنند، من محدودیتی در این رابطه نشنیدهام.
وی در پاسخ به پرسشی درباره افرادی که یک خودرو و یک موتورسیکلتها دارند، اظهار کرد: موتورسیکلت مشکلی از این بابت ندارد و برای موتورسیکلت محدودیتی در این حوزه اعمال نمیشود.