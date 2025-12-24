پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ میز خدمت شهرستان سلماس با حضور مسئولان اجرایی و بهمنظور رسیدگی مستقیم به مطالبات مردمی برگزار شد.
در این آیین، شهروندان سلماسی با مراجعه به میز خدمت، مسائل و مشکلات خود را در حوزههای مختلف از جمله فاضلاب شهری، امور مربوط به شهرداری، اشتغال، مددکاری اجتماعی و همچنین خدمات برق، آب و گاز مطرح کردند.
علی علایی، فرماندار شهرستان سلماس، در حاشیه برگزاری این برنامه گفت: در این میز خدمت به بیش از ۱۵۰ نفر از شهروندان پاسخگویی مستقیم صورت پذیرفت و درخواستها و مشکلات مطرحشده برای پیگیری و رفع، به دستگاههای اجرایی مربوطه ارجاع داده شد.
وی هدف از برگزاری میز خدمت را تسهیل ارتباط مردم با مسئولان، تسریع در رسیدگی به مشکلات و افزایش رضایتمندی شهروندان عنوان کرد.