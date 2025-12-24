دمای استان اردبیل از روز پنجشنبه (۴ دی) نسبت به روزهای قبل ۲ تا ۵درجه کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اداره کل هواشناسی استان اردبیل در تشریح هوای استان طی هفته جاری اعلام کرد: بر اساس نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، طی دو روز آینده تغییر محسوسی در الگوی جوی منطقه رخ نخواهد داد؛ از این‌رو، وقوع بارش در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

از روز پنجشنبه (۴ دی) بتدریج بر میزان ابرها افزوده شده و دمای هوا نسبت به روزهای قبل ۲ تا ۵ درجه کاهش خواهد یافت.

همچنین از اواخر روز پنجشنبه تا ظهر جمعه، در برخی مناطق کوهستانی استان بارش پراکنده احتمال می‌رود. اما سامانه بارشی فعالی که بیشتر مناطق استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد از عصر روز شنبه هفته آینده (۶ دی) تا عصر روز یکشنبه موجب بارش برف و وزش بادهای نسبتاً شدید بویژه در نواحی جنوبی و مرکزی استان خواهد شد.