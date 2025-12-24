پخش زنده
لَیلَةُ الرَّغائِب، نخستین شب جمعه ماه رجب که در آن امید به بخشش فراوان از سوی خداوند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ شبی که خداوند درهای رحمتش را به روی بندگانش میگشاید و مومنان خداجوی دراین شب پرفضلیت با هزاران امید و آرزو و با تضرع و خشوع، دست نیاز به آسمان بلند کرده و از درگاه الهی طلب مغفرت میکنند.
لیله الرغایب شب رحمت، آمرزش و برآورده شدن آرزوهاست، در روایات آمده که که در این شب ملائک بر زمین نزول میکنند و از آن به عنوان شب برآورده شدن حاجات یاد میشود.
در دین مبین اسلام میان شبها و روزهای سال اوقاتی وجود دارند که نسبت به آنها توجه و تاکید خاصی شده است و حتی برای آن اعمال خاصی آ مده، لیله الرغائب از جمله شبهای ارزشمند و پرفضیلتی است که برای آن اعمالی نیز برشمردند.
در روایت لیلة الرغائب آمده است نخستین پنجشنبه ماه رجب روزه گرفته شود و در شب جمعه، بین نماز مغرب و نماز عشاء تا قبل از نیمه شب، ۱۲ رکعت نماز اقامه شود که هر دو رکعت به یک سلام ختم میشود و در هر رکعت یک مرتبه سوره حمد، سه مرتبه سوره قدر و دوازده مرتبه سوره توحید خوانده میشود و پس از نماز هفتاد بار ذکر «اَللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحمّدٍ النَّبیِّ الاُمِّیِّ وَ عَلَی آلِهِ» (خدایا! بر محمّد پیامبر درس ناخوانده و خاندانش درود فرست) گفته میشود.
درفضیلت این نماز آمده است: هرکه آن را بخواند شب اوّل قبرش حقتعالی ثواب آن را به نیکوترین صورت و با روی گشاده و درخشان و زبانی گویا بهسوی او میفرستد.