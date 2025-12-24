بررسی تحولات رسانه در عصر هوش مصنوعی و ارتباطات نوین در برنامه «هفت اقلیم» و پرداختن به سیره امام هادی (ع)، تحولات منطقه و جشنواره سرود فجر در مجله رادیویی «سرزمین من»، امروز از شبکه رادیویی فرهنگ شنیدنی می‌شود.

برنامه‌های «هفت اقلیم» و «سرزمین من» از رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «هفت اقلیم» عصر چهارشنبه ۳ دی با تمرکز بر رسانه‌های نوین و تحولات علوم ارتباطات، به واکاوی آینده ارتباطات در جهان دیجیتال می‌پردازد.

در این برنامه، گفت‌وگویی با دکتر محمدباقر تورنگ درباره فناوری «هولوگرام نوا» و نقش آن در رسانه‌های نوین انجام می‌شود. محمدرضا پارسیان، مدیر انجمن روابط عمومی تهران، نیز درباره نشست «ارتباط روابط عمومی حرفه‌ای» در دانشگاه علامه طباطبایی توضیح می‌دهد.

همچنین در بخش «از گوتنبرگ تا اینترنت»، کتاب آینده نزدیک با اجرای حمیرا فراتی معرفی می‌شود. بخش هوش مصنوعی با همراهی پویا رضایی و بخش کارشناسی درباره کاربرد بازی‌های رایانه‌ای در آموزش رسانه با حضور الهام قنبری از دیگر بخش‌های این برنامه است.

هفت اقلیم ساعت ۱۴ به تهیه کنندگی معصومه علوی نکو و گویندگی نگین خواجه نصیر از گزوه ادب و هنر رادیو فرهنگ روی موج اف‌ام زدیف۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

برنامه «سرزمین من»

مجله رادیویی «سرزمین من» چهارشنبه ۳ دی‌ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با نگاهی تاریخی، فرهنگی و اجتماعی روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود و موضوعات گوناگون از سیره امام هادی (ع) تا تازه‌ترین تحولات منطقه و میراث فرهنگی ایران را بررسی می‌کند.

در بخش مناسبتی برنامه، حجت‌الاسلام علی آقابابا به تحلیل دوران حیات سیاسی امام هادی (ع) و نقش هدایت‌گر ایشان در روزگار عباسیان می‌پردازد.

در ادامه، محمد ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگویی تلفنی در بخش «آن سوی تاریخ» آخرین تحولات منطقه را بررسی می‌کند.

همچنین رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر، در بخش «یاد‌ها و یادگارها» رویداد‌های تاریخی روز سوم دی‌ماه را مرور می‌کند.

بخش فرهنگی، به گفت‌وگویی با آذر افشار، فعال میراث فرهنگی، درباره خانه تاریخی موتمن‌الاطبا اختصاص دارد؛ بنایی با ارزش فرهنگی که نمادی از معماری اصیل ایرانی است.

حجت‌الاسلام کشوری نیز در گفت‌وگویی به تحلیل بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره هویت تاریخی و دینی ملت ایران می‌پردازد.

در ادامه برنامه، نادعلی، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، از آغاز فعالیت جشنواره سرود فجر بسیج تهران و اهداف فرهنگی آن سخن می‌گوید.

«سرزمین من» به تهیه‌کنندگی، سردبیری و نویسندگی محمدرضا حاج‌حیدری و با اجرای دانیال معنوی، همراهی پویا رضایی‌پور (هماهنگی) از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارتباط با برنامه، با شماره تلفن ۲۲۰۴۰۰۸۵ تماس گرفته یا پیامک خود را به ۳۰۰۰۰۵۵۸ارسال کنند.