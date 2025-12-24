به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ستاد مدیریت بحران استان مرکزی به دلیل بارش نزولات آسمانی و تداوم برودت هوا در خصوص فعالیت مدارس در برخی از شهرستان‌ها برای نوبت عصر امروز چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۳ اطلاعیه صادر کرد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

همه مقاطع تحصیلی شهرستان شازند در نوبت عصر بصورت غیر حضور‌ی و در بستر سامانه شاد برگزار خواهد شد.

همه مقاطع تحصیلی شهرستان فراهان در نوبت عصر بصورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود.

همه امتحانات هماهنگ پایه نهم و بزرگسالان این شهرستان به قوت خود باقی و در زمان مقرر انجام می‌شود

همه مقاطع تحصیلی شهرستان خنداب در نوبت عصر بصورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می‌شودوزمان تعطیلی مدارس نوبت صبح امروزاین شهرستان با یک ساعت تعجیل خواهد بود.

همه مقاطع تحصیلی مدارس روستایی و شهر‌های تابعه شهرستان اراک (امیرکبیر، کارچان، داودآباد و ساروق) در نوبت عصر به صورت غیر حضوری و در بستر شاد برگزار می‌شود.