پخش زنده
امروز: -
ستاد مدیریت بحران استان مرکزی در خصوص فعالیت مدارس در برخی از شهرستانها برای نوبت عصر اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ستاد مدیریت بحران استان مرکزی به دلیل بارش نزولات آسمانی و تداوم برودت هوا در خصوص فعالیت مدارس در برخی از شهرستانها برای نوبت عصر امروز چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۳ اطلاعیه صادر کرد.
متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
همه مقاطع تحصیلی شهرستان شازند در نوبت عصر بصورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار خواهد شد.
همه مقاطع تحصیلی شهرستان فراهان در نوبت عصر بصورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار میشود.
همه امتحانات هماهنگ پایه نهم و بزرگسالان این شهرستان به قوت خود باقی و در زمان مقرر انجام میشود
همه مقاطع تحصیلی شهرستان خنداب در نوبت عصر بصورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار میشودوزمان تعطیلی مدارس نوبت صبح امروزاین شهرستان با یک ساعت تعجیل خواهد بود.
همه مقاطع تحصیلی مدارس روستایی و شهرهای تابعه شهرستان اراک (امیرکبیر، کارچان، داودآباد و ساروق) در نوبت عصر به صورت غیر حضوری و در بستر شاد برگزار میشود.