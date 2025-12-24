پخش زنده
در نشست تخصصی توسعه بازار برق و انرژی، مدیران و کارشناسان حوزه انرژی به بررسی چالشهای ناترازی برق، سازوکارهای بازار، ابزارهای معاملاتی و الزامات اصلاح حکمرانی در بخش انرژی پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد نظیفی در نشست تخصصی «توسعه بازار برق و انرژی» با تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات واقعبینانه در بازار برق بیان کرد: کاهش مداخله دولت، تقویت منطق بازار، رفع چالش نقدینگی صنعت برق و توسعه سازوکارهایی نظیر بازار تابلوی برق سبز و گواهی انرژیهای تجدیدپذیر از الزامات اصلاح و توسعه بازار برق است.
ماشاالله تابع جماعت با اشاره به ظرفیتهای بازار انرژی تصریح کرد: حرکت به سمت بورس انرژی یک تکلیف قانونی و ضرورتی اجتنابناپذیر است که باید با جدیت دنبال شود.
مشاور وزیر نیرو و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو افزود: تشدید ناترازی انرژی، ضرورت استفاده از ظرفیتهای بازار انرژی را بیش از پیش آشکار کرده و در این مسیر باید از نگاه تصدیگری فاصله گرفت و دولت بر تنظیمگری و سیاستگذاری تمرکز کند.
تابع جماعت توسعه بازار انرژی را یکی از محورهای اصلی همکاری وزارت نیرو با بورس انرژی دانست و گفت: با توجه به محدودیت منابع بودجهای دولت، بورس انرژی میتواند ابزار مؤثری برای تأمین مالی پروژهها باشد.
وی همچنین بر لزوم تعمیق ابزارهایی مانند گواهی ظرفیت و گواهی صرفهجویی تأکید کرد.
امنیت شبکه، پیشنیاز توسعه بازار انرژی
در ادامه نشست، اردشیر مذکوری با اشاره به افزایش تقاضای جهانی انرژی گفت: توسعه بازار معاملات انرژی مستلزم حفظ امنیت شبکه برق است و تمام مبادلات باید در چارچوب این اصل انجام شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: شفافیت اطلاعات و تسهیل فرآیندها از الزامات توسعه بازار برق است و مدیریت شبکه برق آمادگی کامل برای ارتقای شفافیت معاملات دارد.
کاهش نقش دولت و تقویت تنظیمگری
سید مجید میری لاریمی با تأکید بر اصلاح حکمرانی انرژی گفت: اجماع جدی بر کاهش نقش دولت در تجارت انرژی و تقویت تنظیمگری وجود دارد.
مدیرکل دفتر اقتصاد، سرمایهگذاری و تنظیم مقررات وزارت نیرو افزود: هدف اصلی در بورس انرژی، برقراری ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده نهایی و توسعه ابزارهای معاملاتی است. به گفته میری لاریمی، «گواهی آتی صرفهجویی» تصویب و «گواهی آتی ظرفیت» نیز در دستور بررسی قرار دارد.
بازگشت سرمایهگذاران به صنعت برق
ابوالفضل اسدی با اشاره به ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی در صنعت برق گفت: مهمترین اقدام در این شرایط، بازگرداندن سرمایهگذاران به صنعت برق و بهبود فضای کسبوکار بوده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی شرکت توانیر افزود: راهاندازی «تابلوی سبز»، «تابلوی آزاد» و «تابلوی گواهی صرفهجویی» طی سالهای اخیر، نقش مؤثری در جذب سرمایهگذاران داشته و تاکنون ۴۱ قرارداد در بخش گواهی صرفهجویی منعقد شده است.
اسدی با اشاره به اقدامات تأمین مالی صنعت برق گفت: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ امکان انتشار اوراق سلف فراهم شده و میزان اسناد خزانه از ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.
وی در پایان تأکید کرد: رفع ناترازی برق نیازمند مجموعهای از راهکارهاست و بورس انرژی میتواند نقشی اساسی در این مسیر ایفا کند.