به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کارگاه ترویجی الگوی کشت و کشاورزی قراردادی با حضور مسئولان و مددکاران ترویجی آذربایجان غربی در خوی برگزار شد.

در این کارگاه، وضعیت اجرای الگوی کشت و کشاورزی قراردادی در سطح استان بررسی و بر لزوم هم‌افزایی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج برای تحقق اهداف این برنامه تأکید شد.

آموزش راهکار‌های کنترل خسارات جوندگان در فصل سرما به ویژه موش صحرایی، از دیگر محور‌های این برنامه آموزشی بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اهمیت اجرای دقیق الگوی کشت، نقش مددکاران ترویجی را در هدایت بهره‌برداران و مدیریت تولید مؤثر دانست.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز اهداف برگزاری این گردهمایی و انتظارات از شبکه ترویج را تشریح کرد.

در ادامه، مراحل اجرایی الگوی کشت در سطح استان و تجربیات موفق همکاری مددکاران ترویجی با مراکز جهاد کشاورزی ارائه شد.

این کارگاه با حضور جمعی از مسئولان و مددکاران ترویجی شهرستان‌های استان برگزار و با برگزاری نشست پرسش و پاسخ به کار خود پایان داد.