معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان: مالکیت عرصه بازارچه مرزی سیرانبند پس از ۲۳ سال انتظار ساماندهی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حبیبی گفت:پس از سالها پیگیری و دهها بار رفتوآمد حقوقی میان استانداری و کمیسیون حقوقی هیأت دولت، مالکیت ۶۵ هزار متر مربع از عرصه بازارچه مرزی سیرانبند تعیین تکلیف و انتقال آن به استانداری کردستان به تصویب رسید.
وی افزود: در جلسه کمیسیون حقوقی و مستندسازی اموال غیرمنقول معاونت حقوقی ریاستجمهوری، انتقال مالکیت این عرصه از منابع طبیعی استان به استانداری کردستان مورد موافقت قرار گرفت که گام مهمی در ساماندهی و توسعه این بازارچه مرزی محسوب میشود.
این مصوبه برای اجرایی شدن باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد.