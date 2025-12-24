استاندار کرمان گفت: حکمرانی داده‌محور به معنای مدیریت با چشمان باز است و اگر مدیران داده، آمار و عدد را نشناسند، عملاً با چشمان بسته مدیریت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان با بیان این مطلب که حکمرانی داده‌محور باید به یکی از محور‌های اصلی برنامه تحرک‌بخشی توسعه استان تبدیل شود، تصریح کرد: حکمرانی داده‌محور به معنای مدیریت با چشمان باز است و اگر مدیران داده، آمار و عدد را نشناسند، عملاً با چشمان بسته مدیریت می‌کنند.

دکتر محمدعلی طالبی چهارشنبه سوم دی‌ماه در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان

حکمرانی داده‌محور یعنی تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات، آمار و داده‌های دقیق و به‌روز و استان کرمان به‌شدت به این نوع حکمرانی نیاز دارد، چرا که در بسیاری از گزارش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، داده نقش کمرنگی دارد.

تصمیم‌گیری‌های غیرمبتنی بر داده، سلیقه‌ای، پرهزینه و کم‌اثر است و نمونه‌های از آن را می‌توان در سطوح مختلف مدیریتی مشاهده کرد.

بسیاری از طرح‌هایی که در گذشته کلنگ‌زنی شده‌اند، امروز به دلیل تغییر شرایط اقتصادی فاقد توجیه هستند و نبود داده‌های دقیق، تصمیم‌گیری درباره آینده این طرح‌ها را دشوار کرده است.