پخش زنده
امروز: -
تیم داوری دیدار آلومینیوم و ملوان مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، پیام حیدری مسابقه تیمهای آلومینیوم اراک و ملوان انزلی را سوت میزند.
همچنین حامد صفایی و سعید باهنر کمکهای حیدری در این مسابقه هستند.
مسعود حقیقی داور چهارم، امیر عرببراقی و محمدعلی صلاحی هم داوران ویدئویی این دیدار خواهند بود.
تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی از ساعت۱۵:۳۰ فردا پنجشنبه، چهارم دیماه در هفته پانزدهم لیگ برتر، در ورزشگاه امام خمینی اراک مقابل هم قرار میگیرند.