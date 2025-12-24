به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، پیام حیدری مسابقه تیم‌های آلومینیوم اراک و ملوان انزلی را سوت می‌زند.

همچنین حامد صفایی و سعید باهنر کمک‌های حیدری در این مسابقه هستند.

مسعود حقیقی داور چهارم، امیر عرب‌براقی و محمدعلی صلاحی هم داوران ویدئویی این دیدار خواهند بود.

تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی از ساعت۱۵:۳۰ فردا پنجشنبه، چهارم دی‌ماه در هفته پانزدهم لیگ برتر، در ورزشگاه امام خمینی اراک مقابل هم قرار می‌گیرند.