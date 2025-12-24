

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم که قشر‌های مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا ومسئولین حضور داشتند روحانیون اشاره‌ای به شخصیت و مناقب شهدا پرداختند و اظهار داشتند امنیت، آسایش وآرامشی که داریم بخاطر حرمت خون شهدا است که برای اسلام ومیهن خویش جانفشانی کردند لذا ملت ایران مدیون خون شهداست وباید آرمان‌های شهدا را حفظ شود.

در ادامه این مراسم مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به مرثیه خوانی شهدا پرداختند.