رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان گفت: طرح یکپارچهای برای بهینهسازی مصرف انرژی در شهرکهای گلخانهای با پیگیری دفتر برنامه ملی گلخانه و شیلات طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان از تدوین یک پروژه مشترک برای طراحی و اجرای «مدل یکپارچه بهینهسازی مصرف انرژی در شهرکهای گلخانهای» خبر داد و گفت: با توجه به ناترازیهای موجود در حوزه انرژی از یک سو و سهم بالای مصرف گاز در شهرکهای گلخانهای و اثر مستقیم آن بر پایداری فعالیتها از سوی دیگر، تدوین یک مدل یکپارچه و فناورانه برای مدیریت و کاهش مصرف انرژی، بهعنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به همکاری نهادهای مختلف در این پروژه افزود: این پروژه با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، شرکت شهرکهای کشاورزی و دانشگاه تهران تدوین شده و تلاش دارد با اتکا به ظرفیتهای علمی و اجرایی موجود، از راهکارهای مقطعی و جزیرهای عبور کرده و به یک الگوی قابل تعمیم در سطح کشور دست یابد.
بهرامی ادامه داد: در این طرح، یک شهرک گلخانهای بهعنوان پایلوت انتخاب شده تا ضمن انجام مطالعات تخصصی و طراحی مدل یکپارچه توسط دانشگاه تهران، امکان آزمون عملی راهکارهای فناورانه کاهش مصرف گاز در شرایط واقعی فراهم شود.
این مقام مسئول با تأکید بر نقش بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این پروژه، صرفاً تولید دانش یا گزارش نیست، بلکه احصای بستههای فناورانهای است که پس از اعتبارسنجی در پایلوت، با سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهرکهای گلخانهای اجرا و توسعه یابد.
پروژه ملی ارتقاء فناوری، به دنبال بهینهسازی مصرف انرژی در صنعت گلخانهداری و شیلات
در ادامه امیرحسن صفرقلی مدیر برنامه ملی ارتقاء فناوری در زنجیره ارزش محصولات گلخانهای و شیلاتی با تشریح جزئیات اجرایی پروژه گفت: این پروژه با پیگیریهای دفتر برنامه ملی و حمایت شرکت شهرکهای کشاورزی اجرا میشود و تمرکز آن بر طراحی یک مدل جامع است که همزمان ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی بهینهسازی مصرف انرژی را پوشش دهد.
وی افزود: در قالب این طرح، ارزیابی فناوریهای موجود و نوظهور، تحلیل سناریوهای مختلف تأمین انرژی، اصلاح و بهینهسازی فرایندها و مدلسازی جریانهای کاری انجام خواهد شد تا تصویری دقیق از مسیر اجرا و نقاط با قابلیت بهینهسازی ارائه شود.
مدیر برنامه ملی گلخانه و شیلات با اشاره به چشمانداز پروژه تصریح کرد: خروجی نهایی این پروژه، بستههای فناوری اولویتدار و قابل سرمایهگذاری خواهد بود که پس از اجرا در شهرک پایلوت، امکان توسعه و تعمیم آنها به سایر شهرکهای گلخانهای کشور فراهم میشود و میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف گاز و افزایش بهرهوری انرژی در این بخش ایفا کند.