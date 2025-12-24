وزیر کشور گفت: با هدف تسهیل فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و رفع سردرگمی مردم، همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های صادرکننده مجوز، از طریق یک پنجره واحد هماهنگ خواهند شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، اسکندر مؤمنی در نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر اهمیت نقش مردم در پیشگیری از جرایم، گفت: ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های صدور مجوز برای تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد ضروری است.

وی افزود: در حال حاضر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متعددی مسئول صدور مجوز فعالیت سمن‌ها هستند و نحوه صدور مجوز در هر دستگاه متفاوت است که این مسئله باعث سردرگمی مردم می‌شود.

به گفته وزیر کشور، مقرر شد یک «پنجره واحد» راه‌اندازی شود تا تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های صادرکننده مجوز از طریق این درگاه واحد اقدام کنند و فرآیند ثبت و فعالیت سمن‌ها یکپارچه و هماهنگ شود.

مؤمنی همچنین گفت: این اقدام ضمن تسهیل مشارکت مردم در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، از بروز موازی‌کاری‌ها و مشکلات اداری جلوگیری خواهد کرد و امکان بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم می‌کند.