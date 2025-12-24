با وجود بارش شدید برف در تکاب تمامی راه‌های مواصلاتی این شهرستان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با توجه به بارش برف شدید در این شهرستان و انسداد راه چندین روستا، راهداران اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای این شهرستان از صبح اقدام به بازگشایی راه‌های اصلی، گردنه‌ها و راه‌های روستایی کردند.

صابر برهانی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تکاب گفت: با توجه به بارش شدید برف و انسداد راه‌های تکاب اکیپ برف روبی این اداره به راه‌های مواصلاتی اعزام و اقدام به بازگشایی راه‌ها کردند.

برهانی افزود: راه مواصلاتی روستا‌های کوتان، قوشا بلاغ، عربشاه گروس و گردنه مایین بلاغ برف روبی و بازگشایی شده و در حال حاضر تردد در این محور‌ها انجام می‌شود.

وی گفت: غیر از راه روستا‌های علی آباد و نخود دره که مسدود است بقیه راه‌ها باز بوده و تردد در آنها در جریان است.

برهانی افزود: راه دو روستای مذکور نیز تا ساعاتی دیگر بازگشایی خواهد شد.