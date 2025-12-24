پخش زنده
در سالهای گذشته نخبگان و دانشمندان ایران دستاوردهایی در حوزههای مختلف به دست آوردند و ایران اکنون جز کشورهای برتردنیا قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ دانشمندان کشورمان در سالهای اخیر با جهش علمی در بخشهای مختلف نانو، پزشکی، مهندسی، فضایی و نظامی توانستهاند ایران را در رتبههای برتر و در جمع کشورهای دارای فناوریهای نوین قرار دهند؛ دستاوردی که با تلاش، جدیت، پشتکار و صَرف فعل (ما میتوانیم)، محقق شد.
دانشی که با توانمندیهای جوانان اکنون به پرتاب ماهوارها رسیده و ۷دی ماه سه ماهواره دیگر پرتاب و راهی مدار میشود.