به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ دانشمندان کشورمان در سال‌های اخیر با جهش علمی در بخش‌های مختلف نانو، پزشکی، مهندسی، فضایی و نظامی توانسته‌اند ایران را در رتبه‌های برتر و در جمع کشور‌های دارای فناوری‌های نوین قرار دهند؛ دستاوردی که با تلاش، جدیت، پشتکار و صَرف فعل (ما می‌توانیم)، محقق شد.

دانشی که با توانمندی‌های جوانان اکنون به پرتاب ماهوار‌ها رسیده و ۷دی ماه سه ماهواره دیگر پرتاب و راهی مدار می‌شود.