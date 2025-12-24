پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی از وضعیت بارشهای فصل پاییز در استان خبر داد و گفت: مجموع نزولات جوی در سه حوضه آبی اصلی استان به ۸۹ میلیمتر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجید رستگاری، افزود: این میزان بارش نسبت به پاییز سال گذشته ۳۱ درصد افزایش را نشان میدهد، با این حال، این رقم ۱۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت استان است که زنگ هشداری برای ذخایر آبی محسوب میشود.
مقایسه حوضهها: تفاوتهای فاحش در میزان جذب باران
بررسی جزئیات بارشها در حوضههای سهگانه استان، حاکی از نوسانات قابل توجهی است:
حوضه زاب: با ثبت ۲۱۲ میلیمتر بارش، نه تنها ۱۱ درصد از میانگین بلندمدت خود (۱۹۰ میلیمتر) پیشی گرفت، بلکه نسبت به سال گذشته نیز ۵۶ درصد رشد داشته است.
حوضه دریاچه ارومیه: این حوضه با دریافت ۹۸ میلیمتر باران، نسبت به سال گذشته رشد ۴۹ درصدی را تجربه کرد، اما همچنان ۷ درصد پایینتر از میانگین بلندمدت (۱۰۵ میلیمتر) قرار دارد.
حوضه ارس: این حوضه با ثبت تنها ۳۸ میلیمتر بارش، وضعیت نامطلوبی داشته و با کاهش ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته و ۳۹ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت (۶۲ میلیمتر) مواجه شده است.
نگاهی به سال گذشته
آمار پاییز سال گذشته (به ترتیب حوضههای ارس، دریاچه ارومیه و زاب) نشان میدهد که بارشها در آن زمان به ترتیب ۵۰، ۶۶ و ۱۳۶ میلیمتر بوده است. این مقایسه، بهبود وضعیت کلی استان در پاییز امسال را، به رغم رسیدن به میانگین بلندمدت، تأیید میکند.
با وجود ورود سامانههای بارشی قوی در ماههای اخیر که نویدبخش بهبود اوضاع بود، مدیرعامل شرکت آب منطقهای تأکید کرد که برای رسیدن به وضعیت مطلوب ذخایر آبی، استان آذربایجان غربی همچنان با کسری قابل توجهی نسبت به میانگین بلندمدت مواجه است و باید منتظر بارشهای مؤثر در ماههای آینده بود.