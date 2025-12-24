به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس آخرین گزارش شهردار منطقه ۱۹، «ایستگاه پمپاژ»، «حوضچه‌های جدید» و «آزمایشگاه کیفیت پساب»، تا پایان امسال، به ظرفیت این تصفیه خانه شهرداری، افزوده می‌شود.

در این بازدید، سجاد محمدعلی نژاد، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، توسعه زیرساخت‌های شهری به منظور «افزایش سهم پساب‌ها در آبیاری فضای سبز تهران» را نیاز مبرم شهر و از پروژه‌های اولویت‌دار شهرداری برشمرد و از پشتیبانی مالی و اجرایی پروژه متناسب با پیشرفت فیزیکی آن خبر داد.

تصفیه خانه خلیج فارس، واقع در جنوب بزرگراه آزادگان در قالب پنجاه و هفتمین پویش امید و افتخار، با حضور شهردار تهران، خردادماه ۱۴۰۲، به بهره‌برداری رسید و گام‌های تکمیلی این پروژه اثرگذار بر مدیریت منابع آب، کمتر از ۳ ماه آینده افتتاح می‌شود.

همچنین مدیران شهری دراین بازدید، ضمن بررسی موقعیت و ویژگی‌های زمین ۱۳ هکتاری شهرداری واقع در جنوب غرب تهران، درباره «احداث مجتمع تخصصی مرتبط با مأموریت‌های سازمان میادین میوه و تره بار» در محدوده مذکور، تبادل‌نظر کردند و مقرر شد به منظور مولدسازی این دارایی شهر، طرح مشارکتی مبتنی‌بر شیوه‌های نوین سرمایه‌گذاری، در سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تعریف و اجرایی شود.