به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رضا یعقوبی در تشریح جزئیات این پرونده افزود: در پی گزارش‌های واصله و اقدامات نظارتی اداره دامپزشکی شهرستان، محرز شد یک واحد صنفی اقدام به کشتار غیرمجاز و قاچاق یک رأس گاو خارج از چرخه رسمی کشتارگاه و عرضه گوشت آن با استفاده از مهر جعلی دامپزشکی کرده است.

وی با اشاره به اینکه کشتار قاچاق دام و به طور مشخص ذبح خارج از کشتارگاه‌های مجاز به دلیل عدم نظارت و بررسی سلامت گوشت، از نظر کارشناسان دامپزشکی تهدیدی جدی علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود، بیان کرد: با توجه به سابقه تخلف و تکرار جرم از سوی متصدی واحد صنفی و به منظور جلوگیری از استمرار اقدامات غیرقانونی، دستور پلمب فوری واحد متخلف صادر شد.

دادستان زرند با تأکید بر اینکه کشتار دام خارج از شبکه مجاز، علاوه بر نقض صریح قوانین، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه کند، تصریح کرد: دستگاه قضایی در برخورد با مواردی این چنینی آن هم با درج مهر جعلی، رویکردی قاطع، بازدارنده و بدون اغماض دارد.

این مقام قضایی همچنین در خصوص لاشه گاو مکشوفه بیان کرد: در این پرونده، دستور بررسی تخصصی لاشه توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله دامپزشکی صادر شده است و در صورت احراز فساد یا عدم قابلیت مصرف انسانی یا حتی صنعتی، مطابق مقررات قانونی، نسبت به معدوم‌سازی کامل آن اقدام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در پایان از همکاری مستمر و نظارت موثر اداره دامپزشکی شهرستان زرند قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه کشتار و عرضه فرآورده‌های خام دامی، موضوع را به مراجع قانونی گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات مقتضی انجام شود.