ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل حفاظت محیطزیست استان آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیهای مشترک، بر ضرورت ارتقای فرهنگ سفرهای مسئولانه، رعایت ضوابط گردشگری پایدار و ممنوعیت ورود غیرمجاز وسایل نقلیه موتوری به عرصههای طبیعی حساس استان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و معاونت محیط طبیعی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیهای مشترک ، با اشاره به اهمیت حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی بهعنوان سرمایههای بیننسلی، بر لزوم نهادینهسازی فرهنگ سفر مسئولانه و توسعه گردشگری پایدار در پهنههای طبیعی استان تأکید کرده است .
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شرایط حساس مراتع و جنگلهای آذربایجان شرقی ناشی از کاهش محسوس بارندگیها، تداوم خشکسالیهای پیاپی، و همزمانی با فصلهای زادآوری حیاتوحش و رویش پوشش گیاهی، هرگونه ورود و تردد موتورسیکلتها، خودروهای دو دیفرانسیل و سایر وسایل نقلیه موتوری بدون هماهنگی قبلی و اخذ مجوز قانونی، به مناطق چهارگانه تحت حفاظت شامل پارکهای ملی، پناهگاههای حیاتوحش، مناطق حفاظتشده و آثار طبیعی ملی، ممنوع است.
در اطلاعیه معاونت محیط طبیعی ادارهکل حفاظت محیطزیست و معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان آذربایجان شرقی آمده است : اینگونه ترددها ضمن وارد کردن آسیبهای جدی به خاک، پوشش گیاهی و زیستگاه گونههای جانوری، موجب افزایش احتمال وقوع آتشسوزیهای مرتعی و برهمزدن آرامش حیاتوحش بهویژه در دورههای حساس تولیدمثل میشود.
در این اطلاعیه تاکید شده است: این روند نگرانکننده، نهتنها آینده محیطزیست آذربایجان شرقی را با تهدید مواجه می کند ، بلکه کیفیت و استاندارد تجربه گردشگری طبیعتمحور و مسئولانه را نیز بهشدت کاهش میدهد.
در این اطلاعیه، از شهروندان، گردشگران و گروههای طبیعتگردی درخواست شده است با پرهیز جدی از ورود غیرمجاز به عرصههای طبیعی و رعایت قوانین و ضوابط حفاظتی، و همچنین هماهنگی قبلی با دستگاههای ذیربط در صورت نیاز به تردد یا فعالیتهای تخصصی، نقش مؤثری در صیانت از طبیعت ایفا کنند.
در اطلاعیه معاونت محیط طبیعی ادارهکل حفاظت محیطزیست و معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت استفاده از مسیرهای مجاز، برخوردار از زیرساختهای استاندارد و توجه به ظرفیت برد محیطی مناطق طبیعی تأکید شده است.
در این اطلاعیه بهرهگیری از ظرفیتهای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان در چارچوب برنامههای آموزشی و با اتکا به زیرساختهای ایمن و استاندارد، اقدامی مؤثر در جهت هدایت صحیح فعالیتهای گردشگری عنوان شده است.
در این اطلاعیه ضمن قدردانی از مشارکت ارزشمند مردم و دوستداران طبیعت در اطفای حریقها و اجرای برنامههای مشترک حفاظتی، از جمله سرشماری پستانداران حیاتوحش استان در آذرماه ۱۴۰۴، اظهار شده است: تحقق گردشگری پایدار تنها در سایه احترام به قوانین، رعایت آداب و رسوم جوامع محلی، حفاظت آگاهانه از محیطزیست و منابع طبیعی و نهادینهسازی فرهنگ سفر مسئولانه برای حفظ این سرمایههای طبیعی برای نسلهای آینده امکانپذیر خواهد بود.