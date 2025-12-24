بندر بوشهر با توسعه بندر نگین وارد مرحله جدیدی از فعالیت‌های تجاری می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: توسعه زیرساخت‌های مجتمع بندری نگین و اجرای طرح‌های پشتیبان، بندر بوشهر را وارد مرحله‌ای جدید از رونق تجاری، بازرگانی و جذب سرمایه‌گذاری کرده است.