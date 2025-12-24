بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رسول رستمی در آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت انبار سرپوشیده در مجتمع بندری نگین بوشهر، اظهار کرد: بندر بوشهر بهعنوان یکی از بنادر بزرگمقیاس کشور، همواره نقش تاریخی و اثرگذاری در توسعه اقتصادی استان داشته است.
وی افزود: با مطرح شدن موضوع منطقه آزاد تجاری بوشهر، نیاز به توسعه زیرساختها و تکمیل زنجیره مجوزها در محدوده بندر نگین بیش از پیش احساس شد که با پیگیریهای انجامشده، مجوزهای لازم از جمله مجوزهای زیستمحیطی اخذ شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به محدودیت فضای بندر قدیمی بوشهر، گفت: مساحت بندر قدیمی حدود ۵۶ هکتار است، در حالی که توسعه مجتمع بندری نگین با ظرفیتی بیش از ۲۵۰ هکتار، امکان گسترش تجارت و بازرگانی استان را به شکل قابل توجهی فراهم میکند.
وی ادامه داد: اجرای طرحهایی نظیر ساخت راههای دسترسی، برقرسانی، ایجاد اتصالات زیربنایی و همچنین لایروبی بندر بوشهر، این بندر را وارد مرحله جدیدی از فعالیتهای بندری کرده و زمینه پهلوگیری کشتیهای بزرگتر را فراهم آورده است.
رستمی با اشاره به پهلوگیری کشتی ۲۰ هزار تنی واردات برنج در سال جاری گفت: یکی از چالشهای مهم در مسیر جذب سرمایهگذاران، کمبود انبارهای استاندارد و باکیفیت در بندر بود که با شکلگیری همکاری و توافق راهبردی با بخش خصوصی، گام مؤثری در رفع این مشکل برداشته شد.
وی اظهار کرد: با تفویض اختیارات دولت در حوزه واردات کالاهای اساسی و افزایش تقاضا برای استفاده از ظرفیتهای بندری، توسعه این زیرساختها میتواند رونق جدیدی در فعالیتهای بندری استان و بهویژه بندر بوشهر ایجاد کند.
فرماندار بوشهر نیز با اشاره به اهمیت توسعه متوازن زیرساختهای بندری، اظهار کرد: توسعه بنادر و ارتقای ظرفیتهای لجستیکی نقش کلیدی در افزایش بهرهوری زنجیره تأمین، رونق تجارت دریایی و تقویت جایگاه اقتصادی بوشهر ایفا میکند.
محمد مظفری با تأکید بر رویکرد دولت در حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، افزود: طرح ساخت انبار سرپوشیده بندری در جزیره نگین نمونهای موفق از مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای حیاتی بندری است که میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات، کاهش زمان ماندگاری کالا و افزایش جذابیت بندر بوشهر برای صاحبان کالا و سرمایهگذاران باشد.
وی تصریح کرد: توسعه بندر بوشهر در چارچوب سیاستهای کلان اقتصاد دریامحور دنبال میشود و افزایش ظرفیت استاندارد انبارداری نقش مؤثری در روانسازی جریان لجستیک، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این بندر خواهد داشت.