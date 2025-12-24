پخش زنده
معاونت محیط طبیعی ادارهکل حفاظت محیطزیست و معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی اعلام کردند: ورود وسایل نقلیه موتوری به مناطق تحت حفاظت استان ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این نهادها با صدور اطلاعیهای مشترک، بر ضرورت ارتقای فرهنگ سفرهای مسئولانه، رعایت ضوابط گردشگری پایدار و ممنوعیت ورود غیرمجاز وسایل نقلیه موتوری به عرصههای طبیعی حساس استان تأکید کردند.
در این اطلاعیه مشترک با اشاره به اهمیت حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی بهعنوان سرمایههای بیننسلی، بر لزوم نهادینهسازی فرهنگ سفر مسئولانه و توسعه گردشگری پایدار در پهنههای طبیعی استان تأکید شده است.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شرایط حساس مراتع و جنگلهای آذربایجان شرقی ناشی از کاهش محسوس بارندگیها، تداوم خشکسالیهای پیاپی، و همزمانی با فصلهای زادآوری حیاتوحش و رویش پوشش گیاهی، هرگونه ورود و تردد موتورسیکلتها، خودروهای دو دیفرانسیل و سایر وسایل نقلیه موتوری بدون هماهنگی قبلی و اخذ مجوز قانونی، به مناطق چهارگانه تحت حفاظت شامل پارکهای ملی، پناهگاههای حیاتوحش، مناطق حفاظتشده و آثار طبیعی ملی، ممنوع است.