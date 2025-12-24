به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اولین دوره مسابقات تکواندو دختران استان اردبیل (سبک گرندپری)در رده سنی نوجوانان در سالن ارمکان خانه تکواندو اردبیل با رقابت ۸۰ تکواندوکار از سراسر استان در اوزان مختلف برگزار شد.

در این مسابقات در وزن اول کوثر شاهوردی‌زاده قهرمان و رها بستام نایب قهرمان شدند و محدثه تواره و ستایش عباسی به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در وزن دوم نیز مبینا مهدی‌زاده اول و عسل موکبی دوم شدند و آسنا کوهی و فائزه فولادی به طور مشترک سوم شدند.

در وزن سوم محدثه منصف در جایگاه اول ایستاد، مریم مختاری رتبه دوم را کسب کرد و کوثر مظهری مقام سوم را از آن خود کرد.

در وزن چهارم غزل فاخته قهرمان و اسما رستمی نایب قهرمان شدند و اسما خلیق و سوین عباسی به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در وزن پنجم حنانه دوستدار اول و پریا قرآنی دوم شدند و زهرا وطن‌زاده و پانیذ عطایی به طور مشترک سوم شدند.

در وزن ششم هستی شریفی رتبه اول را کسب کرد، هستی آقایارزاده بر سکوی دوم تکیه زد و ساناز صالح و حدیث هاشم‌زاده به طور مشترک عنوان سومی را از آن خود کردند.

در وزن هفتم آیسان عادل قهرمان و ملیکا فرهنگ نایب قهرمان شدند و آیتن حاجی‌زاده و مهسا سلیمانی به طور مشترک سوم شدند.

در وزن هشتم سارینا حسن‌زاده اول و نیوشا پیله‌ور دوم شدند و زهرا موسی‌زاده و هانیه مراد عیسی‌لو به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در وزن نهم زهرا جمال‌زاده قهرمان و حنانه مرادعیسی‌لو نایب قهرمان شدند و زهرا عباسی و کوثر زندیان به طور مشترک موفق به کسب رتبه سوم شدند.

در وزن دهم الینا اخترکندی رتبه اول را کسب کرد، یلدا عبدی بر سکوی دوم تکیه زد و منیره نجات‌خواه و آیلار جعفرپور به طور مشترک عنوان سومی را از آن خود کردند.

در این دوره از مسابقات بیشترین تکواندوکاران شرکت کننده به مربی‌گری شبنم وفاخواه بود و تکواندکاران شهرستان‌های پارس‌آباد، خلخال، گرمی و نیر حضور فعال داشتند.

این رقابت‌ها با هدف ارتقای سطح فنی تکواندو بانوان، شناسایی استعداد‌های برتر و ایجاد فضای رقابتی سالم برگزار شد.