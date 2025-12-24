یک شرکت دانش بنیان در ارومیه موفق به تولید سیستم نظارت و کنترل هوشمند انرژی مصرفی کولر‌های گازی متصل به شبکه توزیع در بستر اینترنت اشیا شد.

این محصول جدید و فناورانه دارای سطح فناوری TRL ۸ بوده و در فاز تجاری شدن و ورود به بازار قرار دارد.

کنترل و نظارت بر دمای محیط و مصرف انرژی به صورت لحظه‌ای، قابلیت ذخیره سازی داده‌ها به صورت بلند مدت، و هشدار از طریق پیامک یا زنگ هشدار از ویژگی‌های مهم این سیستم به شمار می‌رود.

سیستم نظارت و کنترل هوشمند انرژی مصرفی کولر‌های گازی پر مصرف در سازمان‌ها و ادارات راهکاری نوین برای رفع ناترازی انرژی، مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از خاموشی‌های اجباری است.

همچنین در جریان نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی و فناوری کشور در تهران، از محصول فناورانه دانشگاه ارومیه با عنوان «سیستم نظارت و کنترل برخط توان مصرفی کولر‌های گازی متصل به شبکه توزیع در بستر اینترنت اشیاء» با حضور معاون علمی رئیس جمهور و همچنین وزیر علوم تحقیقات و فناوری رونمایی شد.