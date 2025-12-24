محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری موفق شدند با طراحی هوش مصنوعی مخاطرات طبیعی از جمله برف و سیل را پیش بینی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی استان گفت: این سامانه هوش مصنوعی به نام 'Hazard' به معنی خطر بر مبنای یادگیری تقویتی یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی طراحی شده و نقشه‌های پیش‌بینی کننده مخاطرات طبیعی مثل زمین لغزش را ترسیم می‌کند.

امامی افزود: این هوش مصنوعی برای تهیه نقشه‌ها علاوه بر پیمایش زمینی از اطلاعات سامانه‌های جغرافیایی و موقعیت یاب جهانی هم بهره می‌برد.

صالح یوسفی طراح این هوش مصنوعی گفت: مدیران بحران کشور از این نقشه‌ها می‌توانند برای پیشگیری دقیق مخاطرات طبیعی استفاده و از خسارت‌های آن تا حد زیادی پیشگیری کنند.

وی گفت: برای طراحی و برنامه نویسی این هوش مصنوعی با ۳۵ ویژگی خاص پیش بینی کننده ۵ سال زمان وقت صرف شده و برای نخستین بار است که در کشور طراحی و راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: نتیجه این طرح تحقیقاتی در مجلات معتبر داخلی و خارجی از جمله نیچر و الزیویر به چاپ رسیده است.

پژوهشگر طراحی هوش مصنوعی همچنین بیان کرد: نسخه‌های جدیدتر و تکمیلی‌تر این سامانه هوش مصنوعی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری در حال طراحی است.