به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم سومین روز خاکسپاری شهید استواردوم امیر حسام جوینده، ساعت ۱۴ فردا پنجشنبه ۴ دی، در مسجد جعفری شهرستان صومعه سرا با حضور مردم قدرشناس شهرستان، مسئولان استانی و شهرستانی و خانواده معظم این شهید والامقام برگزار خواهد شد.

شهید استواردوم امیر حسام جوینده مرزدار گیلانی فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه سیستان و بلوچستان ۲۹ آذر ۱۴۰۴، هنگام انجام ماموریت، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.