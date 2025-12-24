پخش زنده
علی اکبر صالحی، رییس بنیاد ایرانشناسی کشورمان که در بوسنی و هرزگوین به سر میبرد، روز سهشنبه از دانشگاه سارایوو بازدید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، دکتر صالحی همچنین در دیدار با دکتر طارق زاعیموویچ، رییس دانشگاه سارایوو ضمن اشاره به موقعیت خاص کشور بوسنی و هرزگوین در اروپا بر لزوم استفاده از ابزارهای جدید در حوزه آموزش تاکید کرد.
آقای صالحی همچنین با اشاره به تفاهمنامههای موجود میان جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین از جمله تفاهمنامههای موسسه ابنسینا با دانشگاه سارایوو آن را فرصت مغتنمی برای ارتقای روابط فرهنگی دانست.
دکتر صالحی یادآور شد که بر اساس همین تفاهمنامهها بیش از ۵۰ دانشجوی بوسنیایی در مقاطع مختلف در دانشگاههای ایران تحصیل کردهاند که بخشی از آنها امروز اساتید دانشگاه سارایوو هستند.
دکتر علیاکبر صالحی در ادامه، بازدیدی نیز از دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو به عمل آورد که زبان فارسی از دیرباز در آن تدریس میشود.
در ابتدای بازدید نشستی با رییس دانشکده و اساتید زبان و ادبیات فارسی برگزار شد که در آن حاضرین توضیحاتی درباره سابقه آموزش زبان فارسی در منطقه بالکان و کشور بوسنی و هرزگوین ارائه دادند.
دکتر عدنان بوسولاچیچ، رییس دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو نیز با قدردانی از روابط خوب فرهنگی میان ایران و بوسنی و هرزگوین، ادبیات فارسی را پلی در جهت تقویت این ارتباطات دانست.
رئیس بنیاد ایرانشناسی همچنین از غرفه ایران در دانشکده فلسفه بازدید کرد. این غرفه شامل برخی از محصولات فرهنگی و کتب مرتبط با ایران و زبان و ادبیات فارسی است که در اختیار دانشجویان علاقهمند قرار دارد.