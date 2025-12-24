پخش زنده
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مهمترین اثر نوآوری، افزایش بهرهوری و کاهش قیمت تمامشده است، گفت: تجربه کشورهای موفق نشان میدهد هر جا دولت نقش هدایتگر داشته و از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفته، اقتصاد نوآوری مسیر رشد را طی کرده است.
داوود دانشجعفری، عضو هیئت عالی بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به آثار اقتصادی نوآوری اظهار کرد: مهمترین اثر نوآوری در اقتصاد، افزایش بهرهوری است که از طریق آن قیمت محصولات کاهش یافته و امکان رقابتپذیری در بازار فراهم میشود.
نوآوری؛ فراتر از فناوری اطلاعات
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نوآوری تنها به حوزه فناوری اطلاعات محدود نمیشود، افزود: نوآوری میتواند منجر به خلق صنایع جدید، کاهش هزینهها، بهبود رفاه عمومی و رشد تولید محصولات با ارزش افزوده بالا شود و در صورت شکلگیری صحیح، خود به ایجاد بازار برای محصولات نوآورانه منجر خواهد شد.
خرید دولتی و استانداردسازی؛ ابزارهای توسعه نوآوری
دانشجعفری خرید دولتی محصولات نوآورانه، تدوین استانداردهای جدید مانند تولید خودروهای کممصرف، هوشمندسازی خدمات عمومی در حوزههایی همچون سلامت، مالیات و حملونقل و همچنین حمایت از صادرات فناوری را از جمله ابزارهای مهم توسعه نوآوری برشمرد.
سیاستهای نهادی؛ پیشنیاز رشد اقتصاد نوآوری
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش سیاستهای نهادی در اقتصاد نوآوری تصریح کرد: وجود قوانین مالکیت فکری، توسعه بازار سرمایه و صندوقهای جسورانه، ایجاد رقابت در بازار، قوانین ضدانحصار و تسهیل ورود استارتاپها از پیشنیازهای اساسی رشد فناوری است.
نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد نوآوری
وی درباره نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد نوآوری گفت: نقش دولت ایجاد زیرساخت، تنظیمگری، تأمین مالی اولیه پژوهشهای پایه، کاهش ریسک سرمایهگذاریهای نوآورانه، حمایت از آموزش مهارت و کارآفرینی و ایجاد محیط رقابتی سالم است، در حالی که اجرای نوآوری، سرمایهگذاری مستقیم، تولید محصولات جدید و ورود به بازارهای جهانی بر عهده بخش خصوصی قرار دارد.
دولت نوآور نمیشود؛ دولت باید توانمندساز باشد
دانشجعفری تأکید کرد: هر زمان دولت بخواهد خود بهطور مستقیم وارد اجرای نوآوری شود، با شکست مواجه خواهد شد و دولت باید نقش توانمندساز را ایفا کند، نه جایگزین بخش خصوصی.
تجربه کشورهای موفق در اقتصاد نوآوری
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، سنگاپور، هند و رژیم اسرائیل گفت: سرمایهگذاری هدفمند و زماندار در تحقیق و توسعه، پیوند نزدیک دانشگاه و صنعت، تمرکز بر صادرات فناوری، جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد بازار داخلی رقابتی از عوامل مشترک موفقیت این کشورها بوده است.
موانع توسعه نوآوری در ایران
عضو هیئت عالی بانک مرکزی در ادامه، نبود محیط رقابتی، قیمتگذاری دستوری، ضعف نظام تأمین مالی نوآوری، بیثباتی اقتصاد کلان، ضعف زیرساختهای دیجیتال و فیزیکی، نبود نظام مؤثر مالکیت فکری و بروکراسی سنگین را از مهمترین موانع توسعه نوآوری در ایران عنوان کرد.
مسیر موفقیت اقتصاد نوآوری
دانشجعفری در پایان خاطرنشان کرد: کشورهایی در اقتصاد نوآوری موفق هستند که دولت در آنها نقش هدایتگر داشته باشد، رقابت داخلی فعال باشد، سیاستها شفاف و بلندمدت تدوین شوند، بخش خصوصی قدرتمند شکل بگیرد و خروج دولت از قیمتگذاری دستوری بهصورت تدریجی، اما قطعی انجام شود.