مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل‌ و نقل بین‌المللی سازمان راهداری: با توجه به پیشرفت عملیات احداث طرح جامع پایانه مرزی زرباطیه عراق، نشست مشترک مرزی با دستور کار تطبیق دروازه‌های مرزی مسافری و تجاری دو کشور ایران و عراق برگزار شد.



ب️ه گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما، ️جواد هدایتی اظهار کرد: با توجه به اقدام مناسب طرف عراقی در سرعت‌بخشی به احداث زیرساخت‌های بخش مسافری و تجاری پایانه مرزی زرباطیه، ایجاد توافق در خصوص تطبیق دروازه‌های مشترک مرزی و تنظیم بدون اختلال مسیر انواع تردد‌های ناوگان تجاری، ترانزیتی و زائران پیاده بین دو کشور امری ضروری بود.

️وی افزود: به همین منظور و در این نشست، هیأت‌های فنی و مهندسی نقشه‌های احداث پایانه در حال ساخت در مرز کشور عراق و مطابقت آنها با وضعیت زیرساخت‌های موجود در پایانه مرزی ایران را مورد بررسی قرار دادند.