تاکنون اعضای هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرو روستاها در ۲۳ شهرستان انتخاب شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان گفت: در هر شهرستان ۳۰ نفر از معتمدان که دارای شرایطی از جمله مقبولیت و پذیرش اجتماعی باشند به انتخاب فرمانداران به عنوان شخصیت حقوقی رئیس هیئتهای اجرایی در برگزاری انتخابات معرفی میشوند.
اسفندیار تاجمیری افزود: این افراد هیاتهای نظارت مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و در فرایندی صلاحیت این افراد تایید میشود.
وی گفت: بطوریکه از جمع ۳۰ نفره، هشت نفر با رای مخفی هیات نظارت مجلس انتخاب میشوند که این منتخبان بعلاوه فرمانداران و دوعضوحقوقی دیگر بعنوان اعضای هیئتهای اجرایی نظارت بر انتخابات معرفی میشوند.
مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان گفت: تاکنون در ۲۳ شهرستان از۲۸ شهرستان استان هیئتهای اجرایی انتخابات تشکیل شده است و هیاتهای اجرایی پنج شهرستان باقی مانده هم تا سه روز آینده در ششم دی تشکیل خواهد شد.
اسفندیار تاجمیری افزود: مرحله بعدی هم فرایند ثبت نام از داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهرها است که در این مرحله افرادی که از صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار هستند حضور پیدا میکنند.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار میشود.