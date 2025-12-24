آیین اختتامیه پنجمین رویداد فرهنگی ادبی «مادرانه» با محوریت نامه‌ای به حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، امروز در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر پنجمین رویداد فرهنگی ادبی مادرانه در این آیین با اشاره به برگزاری این رویداد در سه گروه سنی کودکان، جوانان و بزرگسالان گفت: ارج نهادن به مقام علمی حضرت زهرا(س)، ترویج سبک زندگی فاطمی و تحکیم بنیان خانواده از اهداف اصلی برگزاری این رویداد فرهنگی و ادبی است.

راحله حاجیان افزود: پنجمین دوره رویداد مادرانه با استقبال بی‌نظیر نزدیک به یک‌هزار نفر از سراسر استان مازندران همراه بود که این میزان مشارکت در مقایسه با دوره‌های پیشین، کم‌سابقه و قابل توجه است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز در این مراسم، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها را الگوی زنان عالم در همه اعصار دانست و گفت: مادرانگی، نجابت، مدیریت و سیاست‌ورزی از ویژگی‌هایی است که در سیره حضرت زهرا(س) به‌صورت توأمان جلوه‌گر شده و می‌تواند الگویی کامل برای زنان جامعه امروز باشد.

در پایان این مراسم، از ۲۰ نفر از برگزیدگان پنجمین رویداد فرهنگی ادبی مادرانه در گروه‌های مختلف سنی قدردانی شد و یک نفر نیز به‌عنوان شایسته تقدیر معرفی شد.

گزارش از دیوارگر