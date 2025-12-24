معاون پژوهش دانشگاه رضوی گفت: این همایش به میزبانی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مشارکت دانشگاه بین‌المللی ایلیای عراق، معاونت بین الملل حوزه علمیه خراسان و نمایندگی خراسان جامعه المصطفی، با هدف گرامیداشت جایگاه بی‌بدیل شهید سید حسن نصرالله به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین رهبران جبهه مقاومت برپا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

دکتر قائمی‌نیک درباره اهداف این همایش گفت: برجسته‌سازی شخصیت و سیره شهید سید حسن نصرالله از طریق مطالعه ابعاد فکری، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی، بازخوانی بیانات و اقدامات شهید نصرالله در حوزه برنامه‌ریزی، بسیج نیروها، مدیریت میدانی و ارتباطات جمعی، و مقایسه آن با الگو‌های رهبری معاصر، از جمله اهداف این رویداد علمی است.

وی افزود: مبانی فکری و اعتقادی شهید نصرالله، الگوی رهبری و مدیریتی شهید نصرالله، اندیشه سیاسی و راهبردی شهید نصرالله و ابعاد اجتماعی و فرهنگی، نقش ایشان در آگاهی‌بخشی عمومی، تقویت فرهنگ مقاومت و جایگاه بانوان و جوانان در منظومه فکری ایشان از محورهای این همایش است.