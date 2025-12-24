پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت نگهداری مناسب، طبقهبندی و ارزیابی دقیق اقلام انبار اموال تملیکی در ارومیه برای احقاق حقوق حقه مردم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با حضور در انبار اموال تملیکی در ارومیه، ضمن بازدید از کالاهای قاچاق ضبط شده، بر ضرورت نگهداری مناسب، طبقهبندی و ارزیابی دقیق این اقلام در راستای احقاق حقوق حقه مردم تاکید کرد.
استاندار آذربایجانغربی همچنین با بررسی روند عملکرد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، بر رفع موانع موجود در فرآیند ترخیص کالاها، برگزاری مزایدهها و انجام سایر امور مرتبط با اموال تملیکی تأکید کرده و خواستار تسهیل روندها برای تسریع در خدمترسانی شد.