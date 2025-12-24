به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: تا صبح امروز ۲ هزار و ۹۱ نفر از طریق سامانه اینترنتی برای شرکت در اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد هزار و ۵۳۵ نفر معادل ۷۳ درصد را خواهران و ۵۵۶ نفر معادل ۲۷ درصد را برادران تشکیل می‌دهند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به افزایش چشمگیر مساجد فعال افزود: سال گذشته ۳۴۱ مسجد میزبان مراسم اعتکاف بودند، اما امسال تاکنون ۴۲۷ مسجد در سطح استان برای برگزاری این آیین اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۷۱ درصد ثبت‌نام‌کنندگان دانش‌آموز هستند گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد ۴۶ درصد افراد از طریق دوستان و آشنایان و ۲۸ درصد نیز از طریق مسجد محل به مراسم اعتکاف دعوت شده‌اند و ۳۰ درصد شرکت‌کنندگان برای نخستین بار تجربه حضور در اعتکاف را دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: سامانه ثبت‌نام به صورت هوشمند طراحی شده و متناسب با سن، جنسیت و موقعیت جغرافیایی افراد، مساجد مرتبط از جمله مساجد ویژه نوجوانان، بانوان، دانش‌آموزان و دانشجویان را پیشنهاد می‌دهد.

وی گفت: تکمیل ظرفیت برخی مساجد از جمله مصلای المهدی بیرجند با ظرفیت ۷۰۰ نفر تنها در ۲۴ ساعت ابتدایی ثبت‌نام، نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم از این مراسم معنوی است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به استقبال خوب از اعتکاف مادر و فرزند نیز افزود: در این نوع اعتکاف، شرایط نگهداری از کودکان از جمله فضای بازی و حضور مربی پیش‌بینی شده است و تنها در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) بیرجند، ۱۰۰ مادر به همراه فرزندانشان ثبت‌نام کردند.

وی همچنین از اجرای طرح اعتکاف مدرسه‌ای با همکاری آموزش و پرورش خبر داد و گفت: در این طرح، دانش‌آموزان یک مدرسه به همراه معلمان خود به مدت سه روز در مراسم اعتکاف شرکت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: در برخی مناطق به ویژه روستاها، خیرین تمامی یا بخشی از هزینه‌های اعتکاف را تقبل کرده‌اند و این مراسم به صورت رایگان یا نیم‌بها برگزار می‌شود.

وی گفت: خراسان جنوبی در سال گذشته و سال ماقبل آن موفق به کسب رتبه اول کشور از نظر میزان مشارکت و استقبال نوجوانان در مراسم اعتکاف شده است.