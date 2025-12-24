رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه آینده فناوری در مدیریت هوشمندانه است، گفت: امروزه فناوری، نرم‌افزار و حتی محصولات تجاری می‌توانند به عنوان ابزاری برای کنترل، اشراف و تهدید علیه امنیت ملی کشور‌ها به کار گرفته شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آئین گرامیداشت هفته پژوهش با حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، جمعی از مدیران و معاونان این سازمان، محمد مهدی نژاد نوری، معاونت علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیرو‌های مسلح، سردار فرحی معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، علیرضا هاشمی، مدیر امور بین‌الملل مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به همت معاونت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان پدافند غیرعامل کشور به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در این مراسم به تبیین چهره جدید تهدیدات در دنیای معاصر پرداخت. وی با بیان اینکه امروزه مرز بین ابزار‌های رفاهی و تسلیحات نظامی به‌شدت کمرنگ شده است، اظهار داشت: امروزه فناوری، نرم‌افزار و حتی محصولات تجاری می‌توانند به عنوان ابزاری برای کنترل، اشراف و تهدید علیه امنیت ملی کشور‌ها به کار گرفته شوند.

وی در ادامه به تشریح و تبیین عرصه‌های جدید نبرد از جمله جنگ شناختی، شبکه‌های اجتماعی، افکار عمومی، جنگ سایبری و جنگ اقتصادی پرداخت و گفت: امروز جهان در شرایطی قرار دارد که در آن دشمن بدون اعلام رسمی جنگ، از تمامی زیرساخت‌های اجتماعی و فناورانه برای ضربه زدن استفاده می‌کند.

وی ارتقای تاب‌آوری ملی در زیرساخت‌های حیاتی و افزایش سواد رسانه‌ای به عنوان یک ضرورت دفاعی را از جمله مهمترین راهکار‌های مقابله در این شرایط برشمرد.

سردار جلالی با دسته‌بندی نگاه‌ها به فناوری به سه نوع «خوش‌بینانه محض»، «بدبینانه و انسدادی» و «نگاه هوشمندانه»، خاطرنشان کرد: فناوری در ذات خود تهدید نیست این ما هستیم که با شناخت ماهیت دوگانه فناوری‌ها می‌توانیم از قابلیت پیشران آنها استفاده کرده و با تهدیداتشان مقابله کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه قوانین جاری به دلیل زمان‌بر بودن تصویب، توان مقابله با تغییرات سریع فناوری را ندارند، تصریح کرد: ما نیازمند یک مدل تنظیم‌گری پویا هستیم که بتواند پا‌به‌پای تغییرات تکنولوژیک، مقررات مورد نیاز را به‌روزرسانی کند.

وی همچنین با اشاره به تجربیات جنگ‌های اخیر در منطقه، بر ضرورت بازنگری در «زنجیره تأمین» تأکید کرد و افزود که در دنیای امروز، اعتماد به مبدأ تولید محصولات فناورانه یک مؤلفه امنیتی است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ملاحظات پدافندی، هر محصولی را وارد زیرساخت‌های حیاتی کشور کرد.

پدافند غیرعامل باید به یک تفکر و رویکرد حاکم بر طرح‌های صنعتی و زیرساختی تبدیل شود