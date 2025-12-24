پخش زنده
رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: شرکتهای توزیع دارو، انسولین مورد نیاز داروخانهها را به تعداد محدود و تنها بصورت نقدی میفروشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ دکتر هاشمی گفت: داروخانهها ۱۰ درصد هزینه این دارو را به صورت نقد از بیمار دریافت میکنند، اما ۹۰ درصد آن بیمهای است و داروخانهها تمایلی به دریافت آن ندارند.
وی افزود: این عدم تمایل به علت تاخیر بیمهها در پرداخت حق بیمه بوجود آمده است.
وی گفت: از آنجایی که داروخانهها نوعی واحد صنفی نیز به حساب میآیند خرید نقدی و تحویل هزینه با تاخیر ۷ ماهه به هیچ وجه مورد قبول پزشکان داروساز در داروخانهها نیست و همین مسئله باعث شده که انسولین در بازار کمبود داشته باشد.
هاشمی ادامه داد: البته هنوز داروخانه بیمارستانها این دارو را دارند و در مواردی که بیمار به داروخانههای داخل مراکز درمانی مراجعه کنند میتوانند این دارو را دریافت کنند.
انسولین یک هورمون پروتئینی است که به عنوان دارو برای درمان قند خون بالا استفاده میشود. این دارو در دیابت نوع ۱، دیابت نوع ۲، دیابت حاملگی و عوارض دیابت مانند کتواسیدوز دیابتی و بیماریهای سندرم هایپراسمولار هیپرگلیسمیک استفاده میشود. همچنین این ماده به همراه گلوکز برای درمان سطح بالای پتاسیم خون استفاده میشود.