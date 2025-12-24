به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عملیات زیرسازی و آسفالت جاده شلیل سفلی به شکرآباد در مدت ۳ ماه و با ۷۰ میلیارد ریال در حال تکمیل و بهره‌برداری است

این جاده یکی از مسیر‌های کوهستانی بخش میانکوه بوده که با اجرای کامل عملیات زیرسازی و آسفالت علاوه بر سهولت تردد، باعث کاهش زمان، حضور گردشگران و رفع مشکل تردد دانش آموزان این روستا را به دنبال خواهد داشت.

بخش میانکوه شهرستان اردل ۲۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که تاکنون ۱۸۰ کیلومتر آن زیرسازی و آسفالت شده است.