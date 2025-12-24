کارشناس هواشناسی با اشاره به بارش باران و برف از صبح امروز در استان قم گفت: این سامانه بارشی عصر امروز از استان قم خارج می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به بارش باران و برف از صبح امروز در استان قم افزود: بیشترین میزان بارش از روستای نایه واقع در بخش خلجستان با ۳ میلیمتر بارندگی گزارش شده است.

مرتضی صبوری گفت: این سامانه بارشی عصر امروز از استان خارج می‌شود.

وی افزود: فردا نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۷ درجه و فردا ۱۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

صبوری افزود: صبح امروز دمای هوای روستای نیزار به منفی ۵ درجه و شهر دستجرد به منفی ۴ درجه سانتیگراد رسید.