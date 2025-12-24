به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به موقعیت ممتاز باغین در شاهراه‌های اصلی کرمان، خواستار پیگیری ارتقای آن در تقسیمات کشوری شد و گفت: در صورت تبدیل باغین به بخش، زمینه‌ استقرار دادگاه در این منطقه نیز فراهم خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با امام جمعه، شهردار، اعضای شورای شهر و شورای حل اختلاف و جمعی از یادگاران دوران دفاع مقدس شهر باغین افزود: از مردم باغین که در دوران انقلاب و دفاع مقدس همراه و پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند؛ قدردانی می‌کنم و امیدوارم که این مردم پرتلاش، کم‌توقع و خدمتگزار به نظام؛ در پرتو عدالت نظام اسلامی به حقوق مورد انتظار شهروندی خود دست یابند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر نقش شورای حل اختلاف در منطقه باغین، گفت: نماینده قوه قضائیه در باغین همین شورا است و انتظار داریم همگان کمک کنند تا اختلافات مردم با صلح، سازش و رضایت حل‌وفصل شود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با تاکید بر این مطلب که استقرار دادگاه در باغین نیازمند ارتقای وضعیت تقسیمات کشوری در این منطقه است، تاکید کرد: شورای حل اختلاف باغین تاکنون نیز عملکرد خوبی داشته و طی سال جاری از مجموع 728 پرونده ورودی به این شورا، 478 پرونده به مصالحه ختم شده است.

وی اظهارداشت: وظیفه اصلی ما تأمین سلامت و امنیت قضایی در منطقه است تا مردم کم‌ترین خلأ را از نبود دادگاه حس نکنند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی به موضوع زمین واگذاری به برخی افراد در منطقه و تعاونی مسکن در باغین اشاره کرد و آن را از مهم‌ترین مشکلات مردم دانست و افزود: این مسایل باید هرچه سریع‌تر در چارچوب قوانین جاری کشور حل شود و دستگاه قضائی نیز در این زمینه پیگیری های لازم را در دستور کار خود قرار می دهد.

وی در رابطه با نیاز شهرداری باغین به تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عمرانی نیز گفت: در این رابطه باید تلاش شود که بر مبنای سازش، نسبت به تملک اراضی اقدام شود و در غیر اینصورت، راهکارهای قانونی نیز برای تملک اراضی و ایجاد زمینه اجرای طرح های عمرانی در دستور کار قرار می گیرد.