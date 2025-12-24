پخش زنده
تهیه کننده مجموعه مستند سرباز شصت و سه ساله گفت:سرباز شصت و سه ساله نگاهی صادقانه به تاریخ روش و منش سردار سلیمانی دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نشست خبری مجموعه مستندسرباز شصت و سه ساله با حضور عوامل این مجموعه در روابط عمومی رسانهملی برگزار شد.
ساسان فلاح فر تهیه کننده در این نشست گفت: من از دهه ۹۰ مستند سازی در حوزه مقاومت را اغاز کردم و در مستندها روایتهای متفاوتی از سردار سلیمانی داشتیم پس از شهادت ایشان به سراغ هم روستاییها و دوستانشان هم رفتیم تا بیشتر از ایشان بدانیم.
وی افزود: خاطرات ان مرد یکی از مجموعه مستندهایی بود که روایت هایی شنیده نشده از حاج قاسم را ارائه داد پس از ان ما مستندی درباره شهید احمد کاظمی ساختیم و همان جاخانواده ان شهید به من پیشنهاد دادند که مستندی با عنوان سرباز۶۳ ساله و درباره حاج قاسم بسازیم.
اقای فلاح فر ادامه داد: این مجموعه تلاش میکند روایتی صادقانه از تاریخ داشته باشد ، حاج قاسمخودش یک مسیر و مکتب است و در این مجموعه تلاش کردیم بدون کم و زیاد روایت درستی از تاریخ داشته باشیم.