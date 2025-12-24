به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا گفت: این برنامه با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان و ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان و نوجوانان از دوم دی آغاز شده و به مدت یک ماه در راستای همکاری مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش اجرا می‌شود.

او با اشاره به نقش مهم سلامت دهان و دندان در سلامت عمومی و کیفیت زندگی کودکان، افزود: پیشگیری از پوسیدگی دندان می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین درمان‌های دندانپزشکی و مشکلات ناشی از دست رفتن دندان‌های شیری و دائمی در سنین پایین جلوگیری کند.

دکتر محمدرضا رضانیا خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان ۶ تا ۱۴ سال پایه‌های اول تا ششم ابتدایی و پایه هفتم متوسطه و در مجموع شش هزار و ششصد دانش آموز در اجرای این برنامه قرار دارند.

او افزود: برنامه ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان براساس زمان بندی در مدارس اجرا می شود.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: معاینه دهان و دندان دانش‌آموزان، با حضور دندانپزشک مرکز بهداشت انجام می‌شود و پس از آن، برای دانش‌آموزانی که رضایت‌نامه کتبی از والدین ارائه کرده اند، طرح وارنیش فلوراید با حضور مراقبان سلامت مرکز بهداشت اجرا خواهد شد.

دکترمحمدرضا رضانیا تصریح کرد: آموزش‌های گروهی سلامت دهان و دندان نیز در اجرای این طرح به دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

او افزود: والدین دانش آموزانی که به دلیل غیبت در روز اجرای طرح در مدرسه حضور ندارند، می توانند براساس محل سکونت در نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ به پایگاه‌های تحت پوشش مراجعه و دندان های فرزندان خود را وارنیش فلوراید کنند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: وارنیش فلوراید روشی ساده، ایمن و بدون درد با استفاده از یک برس یک‌بار مصرف روی دندان‌ها مالیده می‌شود و باعث افزایش مقاومت دندان‌ها در برابر پوسیدگی می‌شود.

دکتر رضانیا، گفت: وارنیش فلوراید ممکن است به‌طور موقت رنگ دندان ها را تغییر دهد، اما این تغییر رنگ حداکثر پس از ۲۴ ساعت برطرف خواهد شد.

او افزود: دانش‌آموزان پیش از انجام وارنیش فلوراید دندان‌های خود را مسواک زده و در روز اجرای برنامه مسواک و خمیردندان به همراه داشته باشند.

دکتر رضانیا گفت: دانش آموزان تا پایان روز وارنیش فلوراید از مصرف خوراکی‌های چسبنده و شیرین خودداری کنند.

او افزود: با هدف اثربخشی مطلوب، وارنیش فلوراید حداقل دو بار در سال برای کودکان انجام شود.