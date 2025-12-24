پخش زنده
همکاری محیط زیست استان تهران و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برای حفاظت از حیات وحش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جلسه اجرای مفاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با هدف ارتقای حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی با حضور اعضای هیئت علمی و معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و معاونان اداره کل برگزار شد.
حسن عباس نژاد با اعلام این خبر گفت: آغاز همکاری مشترک در زمینه حفاظت از تنوع زیستی، شناسایی و پایش بیماریها در گونههای حیات وحش و پیشگیری از گسترش بیماریها در زیستگاههای طبیعی از مهمترین محورهای این نشست بود.
وی با تأکید بر نقش پژوهشهای علمی در مدیریت حیات وحش اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد پایان نامههای دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به سمت موضوعات کاربردی و مورد نیاز حوزه حفاظت از حیات وحش هدایت شود تا نتایج علمی آنها در تصمیم سازیهای مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد.
عباس نژادادامه داد: همچنین بر لحاظ شدن اولویتهای پژوهشی اعلام شده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در برنامههای تحقیقاتی دانشکده دامپزشکی تأکید شد و استفاده از ظرفیتها و امکانات تخصصی این دانشکده در شناسایی و بررسی بیماریهای حیات وحش در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: این همکاری مشترک میتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح دانش تخصصی، پیشگیری از بحرانهای زیست محیطی و تقویت اقدامات حفاظتی در زیستگاههای استان تهران ایفا کند و گامی مهم در مسیر صیانت علمی و پایدار از حیات وحش باشد.