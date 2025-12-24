کارشناس هواشناسی: از روز پنج‌شنبه بارش‌ها به‌تدریج از غرب مازندران آغاز شده و تا جمعه در نیمه غربی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره‌کل هواشناسی مازندران گفت: از فردا پنج‌شنبه، بارش‌ها به‌تدریج از غرب استان آغاز می‌شود و مناطق ساحلی و دامنه‌ها را در بر می‌گیرد.

تاکامی افزود: روز جمعه نیز بارش‌ها در نیمه غربی استان تداوم خواهد داشت، اما در نیمه شرقی، جو استان پایدار پیش‌بینی می‌شود.

به گفته کارشناس هواشناسی، وضعیت دریای مازندران از فردا پنج‌شنبه مواج می شود و تا صبح شنبه برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.