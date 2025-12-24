به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی‌اکبر پورجمشیدیان قائم مقام وزیر کشور در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره زندگی با آیه‌ها گفت: چهار استان آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، زنجان و اردبیل به‌عنوان کانون‌های اصلی طرح معرفی شده‌اند.

قائم مقام وزیر کشور هدف جشنواره را ترویج فرهنگ قرآنی و وحدت ملی دانسته و افزود: این طرح در سال‌های آینده به سطح ملی گسترش می‌یابد و وزارت کشور متعهد به پشتیبانی و تأمین فرصت‌ها و ابزار‌های لازم اجرایی برای توسعه این حرکت قرآنی است.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی نیز در آیین رونمایی از پوستر این جشنواره حضور یافته بود.