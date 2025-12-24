به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به آخرین کشفیات و دستاورد‌های پلیس استان در برخورد با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر گفت: در یک ماه گذشته ۴۸۴ کیلو ۴۷۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

سردار چگنی افزود: در این عملیات‌ها ۳۲۱ قاچاقچی، خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و ۳۹۳ معتاد متجاهر جمع آوری و به مراجع قضایی و یا به مراکز کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.

او گفت: تلفن ۱۱۰ در ساعات شبانه روز آماده دریافت گزارش‌ها و اطلاعات شهروندان است.