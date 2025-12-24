به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان، در دوره آموزشی مسئولان فنی دهیاری‌ها بر نقش آموزش، شفاف‌سازی و ایجاد اشتغال در روستاها تأکید کرد و از اجرای طرح‌های درآمدزای ۱۸۰۰ میلیارد تومانی دهیاری‌ها خبر داد

مالک اژدری، ظهر امروز چهارشنبه ۳ دی‌ماه، در دوره آموزشی مسئولان فنی دهیاری‌های استان

گفت آموزش به عنوان راهبردی مؤثر، نقش تسهیل‌کننده و شتاب‌دهنده در اجرای پروژه‌های عمرانی را ایفا می‌کند.

وی افزود :لزوم شفاف‌سازی و وحدت رویه در امور اجرایی و مسائل فنی در سطح استان معتقدیم توسعه هر جامعه، استان و کشور از روستا آغاز می‌شود و دهیاری‌ها باید صدای رسای مردم روستا باشند.

وی گفت :در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی و فنی، مهم‌ترین رسالت ما ایجاد اشتغال و تقویت کارآفرینی در روستاها است.