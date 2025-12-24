پخش زنده
امروز: -
ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کاشان به ۳۶ مگاوات افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول واحد نیروگاههای خورشیدی برق کاشان گفت: در حال حاضر بیش از هفت مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در شهرستان در دست اجراست و با برنامهریزیهای اجرا شده، این طرحها تا پیش از پایان سال جاری وارد مدار تولید میشوند و نقش مؤثری در تأمین برق پایدار و پاک منطقه ایفا خواهد کرد.
محمد فریدونی با اشاره به اینکه تا پایان سهماهه پاییز سال جاری، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در مدار تولید کاشان به حدود ۳۶ مگاوات رسیده است، افزود: علاوه بر این طرح، بیش از یک مگاوات نیروگاه خورشیدی انشعابی مقیاس کوچک هم درحال اجراست که نشاندهنده استقبال از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در شهرستان است.
وی ادامه داد: مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کاشان حدود یک چهارم مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان است و این موضوع، کاشان را همچنان بهعنوان یکی از مناطق اصلی و پیشرو در نصب و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی در کشور معرفی میکند.